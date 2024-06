Calderone, ‘lo scopo di tutti è la guerra al caporalato’

agenzia

'Satnam ha perso la vita perché non è stato soccorso'

ROMA, 21 GIU – “Abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo per ragionare insieme su quelli che sono gli interventi già fatti dal governo e quelli che saranno fatti, ma per prima cosa dire in modo chiaro, netto e senza possibilità di fraintendimenti, che lo scopo di tutti è dichiarare guerra al capolarato”. Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa dopo la riunione con le rappresentanze sindacali e datoriali convocata a seguito della morte di Satnam Singh, il bracciante morto a Latina dopo essere stato abbandonato col braccio amputato.

