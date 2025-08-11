Caldo al top fino a ferragosto, Lazio e Toscana le più colpite

agenzia

iLMeteo.it:'Temperature insolite nello Spezzino,fino a 39 gradi'

ROMA, 11 AGO – Ancora una settimana di caldo rovente: afa e temperature oltre i 40 gradi terranno nella morsa tutto il Paese almeno fino al weekend di Ferragosto. A confermarlo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. La giornata di lunedì 11 agosto, spiega l’esperto, sarà bollente su tutta l’Italia; le regioni più colpite saranno il Lazio e la Toscana dove si raggiungeranno valori oltre i 40°C nelle pianure interne. Caldo intenso anche sulla Liguria con temperature massime fino a 38-39°C nello Spezzino, “piuttosto insolite per questa area”. Non va meglio in Pianura Padana dove il termometro “schizzerà verso l’alto toccando diffusamente i 37-39°C”. Inoltre notti tropicali in molte aree. “Sulla costa ligure – afferma Sanò – le temperature potrebbero non scendere sotto i 28-30°C anche in piena notte, compromettendo seriamente il riposo notturno”. Per tutta la settimana che precede Ferragosto, e per il giorno stesso, l’anticiclone africano continuerà a dominare l’Italia: “Questo si tradurrà in un’intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po’ di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13”. Secondo iLMeteo.it, l’anticiclone inizierà a perdere potenza solo nell’ultima decade del mese, anche se “una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa”. NEL DETTAGLIO Lunedì 11. Al Nord: sole e molto caldo; qualche temporale isolato sulle Alpi. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. Martedì 12. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Locali temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Mercoledì 13. Al Nord: sole e caldo intenso; occasionali temporali sui rilievi. Al Centro: sole e isolati temporali sull’Appennino. Caldo intenso. Al Sud: tanto sole e molto caldo. TENDENZA: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con temperature massime tra 35 e 40°C.

