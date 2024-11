Caldo anomalo fino a sabato, poi forte calo delle temperature

agenzia

ILMeteo.it, si apre un periodo 'normalmente autunnale'

ROMA, 07 NOV – Durerà fino a sabato, in Italia, l’ondata di caldo anomalo che ha investito tutta l’Europa. Da domenica, infatti, è previsto un calo delle temperature a causa di un’ondata di freddo artico, che porterà i valori su valori tipici dell’autunno non solo nel nostro Paese, ma anche nell’area compresa tra Polonia, Germania, Francia e Nord Italia. Le previsioni sono di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “La prossima settimana – precisa – sono previste massime di 7 gradi a Torino, 8-9 a Milano e Bologna, 12 a Genova, 13-14 a Firenze e Roma, 16 a Napoli e 19 a Palermo. In Italia non entreremo in una fase rigida invernale, bensì vivremo un periodo ‘normalmente autunnale’: ma attenzione, sembrerà molto più freddo a causa dell’abitudine”. Si avvertirà dunque la differenza rispetto ai valori degli ultimi giorni (picchi di 25 gradi sulle Isole Maggiori, 22 a Napoli, 21 a Roma e Latina). “Dal punto di vista meteo – nota Garbinato, occhio però ai temporali anche forti sulla Sicilia e sul Mar Tirreno centro-meridionale: fino a domenica avremo rovesci sparsi sulla Trinacria in lenta risalita verso la Sardegna meridionale ed orientale, con possibile coinvolgimento a tratti della costa tirrenica. Un nucleo di forte instabilità, infatti, stazionerà sul mare dove provocherà intensi nubifragi: le coste siciliane, sarde e tirreniche in generale saranno a rischio temporali a causa del mare ancora caldo dopo l’Estate infinita. Nel dettaglio: Giovedì 7. Al Nord: nebbie notturne, cielo poco nuvoloso. Al Centro: nubi sparse, qualche pioggia sul Sud Sardegna. Al Sud: nubi in Sicilia con rovesci. Venerdì 8. Al Nord: locali nebbie, ma cielo poco nuvoloso. Al Centro: nubi sparse, qualche pioggia lungo le coste tirreniche. Al Sud: nubi sparse con rovesci in Sicilia. Sabato 9. Al Nord: locali nebbie, tante nuvole in cielo. Al Centro: nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con rovesci in Sicilia. Tendenza: da martedì 12 ciclone invernale con pioggia e neve.

