Caldo: Asl e ospedali, ‘anno difficile, Ssn si sta adattando a situazioni straordinarie’

Migliore (Fiaso), 'sanità pubblica svolge suo ruolo anche per garantire vacanze sicure ai turisti contribuendo allo sviluppo del nostro Paese'

Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) – “Questo è un anno, rispetto alle ondate di calore, particolarmente difficile. Ma il Servizio sanitario nazionale sta dimostrando la sua capacità di adattarsi anche a condizioni straordinarie: le strutture sono pronte, i nostri pronto soccorso sono sempre disponibili laddove c’è necessità di assistenza. Anche nelle località particolarmente affollate d’estate i servizi sono stati aumentati e possono far fronte anche alle aumentate richieste di assistenza da parte dei turisti, legate al caldo eccessivo”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Oltre all’assistenza ai fragili nelle città, ricorda, “c’è stata un’attenzione particolare da parte delle nostre strutture proprio alle località turistiche, come abbiamo rilevato da un’indagine su tutto il territorio nazionale che ci ha permesso di avere cognizione delle misure adottate dalle nostre aziende che hanno dimostrato, in questa caldissima stagione, una flessibilità e una vivacità organizzativa. E questo, a mio avviso, fa parte dell’offerta di ‘vacanze sicure’ che caratterizza comunque il nostro Paese, meta di tanti turisti”. In questo senso, “il Ssn – evidenzia Migliore – svolge anche il suo ruolo di contributo alla crescita economica-turistica italiana. Ancora una volta investire in sanità significa anche aumentare il prodotto interno lordo del Paese. Sappiamo molto bene, infatti, che il turismo, soprattutto quello proveniente dall’estero, è fatto da persone per le quali la sicurezza e le garanzie da un punto di vista sanitario hanno importanza e valore, tanto più in un periodo caratterizzato da ondate di calore”.

