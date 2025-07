Caldo: Bonelli, ‘governo si sveglia tardi mentre Lega gioca sulle macerie’

agenzia

Roma, 2 lug. “Quello che potevano e dovevano fare mesi fa lo fanno solo ora, nel pieno dell’emergenza. Parlo delle misure previste dal Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, tra cui l’allerta per la protezione di chi lavora all’aperto durante le ondate di calore. Un piano che il governo Meloni ha bloccato, dimostrando totale incapacità e una grave irresponsabilità”. Così Angelo Bonelli, deputato AVs e Co-portavoce di Europa Verde.