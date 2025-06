Caldo, da Caritas Napoli servizi docce e cambio vestiti

agenzia

Prevista una colazione e la distribuzione di un cestino pranzo

NAPOLI, 27 GIU – La Caritas di Napoli, grazie all’impegno dei suoi operatori e volontari, per fronteggiare il caldo intenso di questi giorni assicura una serie di servizi soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Attivo il servizio docce e cambio vestiti, dal lunedì al venerdì, al Binario della solidarietà, in via Taddeo da Sessa, 93 a Napoli. Pranzo assicurato tutti i giorni alla mensa del Carmine con la possibilità di usufruire del servizio docce il martedì. Servizio di colazione, docce e distribuzione cestino pranzo anche nella chiesa di san Gennaro al Vomero nei giorni di giovedì e sabato, mentre alla Casa dell’Amicizia della Comunità di Sant’Egidio in vico san Severino, 36 è possibile utilizzare, solo il sabato su prenotazione, i servizi di lavanderia e docce. «In questo momento di caldo forte- spiega don Riccardo De Santis, vicedirettore della Caritas di Napoli- siamo vicini a tutti i fratelli più deboli attraverso le strutture attive sul territorio. Offriamo la possibilità di rinfrescarsi e ristorarsi attraverso le docce, il cambio dell’abbigliamento e il sostegno alimentare. Oltre al sollievo fisico, questi centri sono anche luoghi di ascolto, accoglienza e assistenza umana, offrendo un momento di dignità e rompendo l’isolamento sociale che spesso accompagna le condizioni di vulnerabilità».

