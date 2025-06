Caldo e afa su tutta l’Italia, in aumento fino a domenica

agenzia

IlMeteo.it, la prossima settimana temperature in calo da Nordest

ROMA, 12 GIU – L’anticiclone africano domina sull’Italia portando caldo estremo e afa ovunque. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che annuncia temperature in ulteriore aumento fino a domenica. “La colonnina di mercurio salirà di 1°C al giorno arrivando a segnare 37°C a Firenze, 38°C a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, con picchi di 39°C nell’agrigentino e addirittura 42°C nelle zone più interne e remote della Sardegna pianeggiante”. Il cielo sarà terso eccetto qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali tra giovedì e venerdì. Sabato l’instabilità aumenterà e ci sarà qualche rovescio in più sulle Dolomiti sempre nelle ore più calde della giornata. Domenica, i temporali toccheranno, nel tardo pomeriggio, anche la Pianura Padana ed è previsto un ingresso di aria un po’ meno calda dalla Porta della Bora. “Durante la prossima settimana – sottolinea Tedici – le temperature dovrebbero calare in modo sostanziale ad iniziare dal Nordest. Lunedì 16, infatti, i modelli meteo indicano per il Centronord 32-34°C contro i 35-39°C precedenti. Al Sud, invece, resisteranno ancora 40°C all’ombra specie in Sicilia, ma anche qui la canicola avrà le ore contate. Da martedì rientreremo ovunque in una normalità climatica del periodo con caldo sì, ma accettabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA