Caldo in aumento, sabato salgono a 5 i bollini arancioni

Rischio per i più fragili, 14 città in giallo

ROMA, 07 AGO – Salgono a 5 sabato 9 agosto, contro i due di domani, i bollini arancioni nell’ultimo bollettino aggiornato sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il rischio caldo per la popolazione fragile. Si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Rieti, con il capoluogo toscano e la città laziale in arancione già domani. Quattordici, sempre sabato, i bollini gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore): Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In giallo domani ci sono 11 città. Quello arancione, nella scala di rischio cui fa riferimento il bollettino, è il livello di rischio inferiore solo al rosso, che invece indica la massima allerta per il caldo per tutta la popolazione.

