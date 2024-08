Caldo spinge consumi elettrici, a luglio +4,5%, top da 2015

agenzia

Terna, usati 31 miliardi Kwh anche per 2 giorni in più di lavoro

ROMA, 26 AGO – A luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 31,3 miliardi di kWh, in crescita del 4,5% rispetto a luglio 2023. Lo fa sapere Terna spiegando che si tratta del dato mensile di luglio più alto in termini di consumi dal 2015. La variazione positiva, che recupera pienamente il dato negativo di luglio dello scorso anno (-3,4%), è stata raggiunta con due giorni lavorativi in più (23 a fronte 21) e una temperatura media mensile sostanzialmente in linea rispetto a luglio 2023, ad eccezione dell’ultima settimana del mese, durante la quale la temperatura media ha superato di 3 C° quella dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta la variazione a +2,6% rispetto a luglio 2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA