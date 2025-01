California e New York con 23 Stati contro stop fondi Trump

agenzia

Intentata una causa per bloccare la decisione

WASHINGTON, 28 GEN – California e New York si sono messi alla guida di una coalizione di 23 Stati Usa che ha lanciato una battaglia legale contro il congelamento di alcuni aiuti pubblici deciso da Donald Trump, unendosi a diverse Ong e gruppi di piccole imprese che hanno anch’essi presentato ricorso. I procuratori generali degli Stati hanno intentato una causa per bloccare la decisione, che “minaccia di congelare fino a 3000 miliardi di dollari in finanziamenti per gli aiuti federali”, ha spiegato il dipartimento di giustizia della California.

