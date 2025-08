California fa causa a Trump contro stop a transizione di genere

agenzia

Con altri 15 Stati. 'Mette a rischio adolescenti vulnerabili'

WASHINGTON, 01 AGO – La California e circa quindici Stati democratici hanno annunciato di voler fare causa all’amministrazione Trump, contestando il suo tentativo di vietare agli operatori sanitari di fornire trattamenti di transizione ai minori transgender. “Gli incessanti attacchi del Presidente e della sua amministrazione ai trattamenti di affermazione di genere stanno mettendo in pericolo adolescenti già vulnerabili, la cui salute e il cui benessere sono a rischio”, ha accusato il procuratore generale del Golden State Rob Bonta in una dichiarazione che annuncia la causa federale. La spinta del governo a vietare i trattamenti di transizione è “crudele e irresponsabile”, ha aggiunto. La causa, sostenuta fra gli altri Stati da New York, Illinois e Massachusetts, sostiene che le indagini del dipartimento di giustizia “riflettono un tentativo incostituzionale di invadere il potere degli Stati di regolamentare la medicina”.

