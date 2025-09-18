Call center: Schlein, ‘solidarietà ai lavoratori, vinta battaglia contro compressione diritti’

agenzia

Roma, 18 set “Il tribunale di Trani ha condannato Network contact per avere unilateralmente deciso di non applicare il contratto collettivo nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil. Ce n’eravamo occupati direttamente, ero stata anche io a Taranto a incontrare tanti lavoratori e lavoratrici che hanno vinto questa battaglia. Quindi anche a loro grande solidarietà per avere vinto questa battaglia”. Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico.