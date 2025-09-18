agenzia
Call center: Schlein, ‘solidarietà ai lavoratori, vinta battaglia contro compressione diritti’
Roma, 18 set “Il tribunale di Trani ha condannato Network contact per avere unilateralmente deciso di non applicare il contratto collettivo nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil. Ce n’eravamo occupati direttamente, ero stata anche io a Taranto a incontrare tanti lavoratori e lavoratrici che hanno vinto questa battaglia. Quindi anche a loro grande solidarietà per avere vinto questa battaglia”. Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico.
"Ricordo che quando andammo là a denunciare che era stato disapplicato il contratto nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil per applicare invece un contratto pirata fatto da Assocontact e Cisal ero stata anche attaccata da Assocontact, che invece difendeva quel contratto -ha aggiunto la segretaria del Pd-. La decisione del Tribunale di Trani ha dimostrato che noi oggettivamente stavamo denunciando una compressione dei diritti dei lavoratori e anche delle ricadute estremamente negative sulla retribuzione".