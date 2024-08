Cambio ai vertici di Starbucks, Brian Niccol è il nuovo ceo

agenzia

Al posto di Laxman Narasimhan, in carica da solo un anno

NEW YORK, 13 AGO – Cambio ai vertici di Starbucks. Il colosso delle caffetterie ha nominato Brian Niccol come il nuovo amministratore delegato al posto di Laxman Narasimhan, in carica da solo un anno. La rivoluzione mette le ali ai titoli Starbucks a Wall Street dove, nelle contrattazioni che precedono l’avvio degli scambi, salgono del 10%.

