Camera: accordo in capigruppo, slitta esame in aula di Dl flussi e separazione carriere

Roma, 13 nov Accordo in capigruppo sul calendario dell’aula della Camera delle prossime settimane. Il Dl flussi sarà all’esame di Montecitorio da lunedì 25 novembre dalle 12 con la fiducia e il voto finale il 26 con ipotesi seduta notturna. La separazione delle carriere approderà in aula il 29 novembre, mentre la Pdl sulla Corte dei conti è stata spostata a dicembre. La conseguenza di questa organizzazione dei lavori è che non ci saranno sedute di commissione nel week end.