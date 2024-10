Camera: ancora Aventino c.destra in Giunta autorizzazioni, ‘grave strappo’ per il Pd

agenzia

Roma, 30 ott Come anticipato, anche oggi è mancato il numero legale in Giunta autorizzazioni della Camera convocata per eleggere il presidente. Alla riunione, convocata dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, erano presenti solo i deputati di opposizione.

“Per la terza volta, la maggioranza ha disertato la Giunta per le autorizzazioni a procedere, che avrebbe dovuto votare il presidente. Si tratta di un altro grave strappo istituzionale che determina un grave stallo istituzionale”, ha detto la deputata del Pd Antonella Forattini a Radio Radicale.