Camera: Bignami, ‘lieto di accogliere Gruppioni nel gruppo FdI’

agenzia

Roma, 5 giu “Il Gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati è lieto di accogliere l’onorevole Naike Gruppioni, la quale ha avanzato richiesta di adesione, accettata dal Consiglio Direttivo del Gruppo all’unanimità. L’ingresso dell’On. Gruppioni è la riprova di come FdI aggreghi sempre più energie tra gli italiani così come in Parlamento, rafforzando così l’azione della maggioranza di Governo. Buon lavoro a Naike e benvenuta in FdI”. Lo dice Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA