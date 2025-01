Camera: Boschi si sposta perché non funziona il microfono, ‘sto andando verso Forza Italia’

agenzia

Roma, 28 gen. Siparietto alla Camera durante l’intervento della deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, che insieme ad altri rappresentanti dei Gruppi di opposizione sta chiedendo un’informativa del ministro dell’Interno. Il microfono non funziona e l’ex ministra è costretta a spostarsi dal suo scranno e a cambiare vari posti, anche perché sembra che il malfunzionamento riguardi tutta la fila. “Così arrivo a Forza Italia, non so se è l’obiettivo, sto andando verso Forza Italia, è il prossimo step”, scherza Boschi quando riesce a trovare un microfono funzionante. “Forse è il destino, che le debbo dire, sarà il fato”, replica Giorgio Mulè, deputato azzurro che in qualità di vicepresidente in quel momento presiede l’Aula.

