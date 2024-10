agenzia

Roma, 16 ott. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il centrodestra sarebbe in procinto di disertare la riunione della Giunta per le Autorizzazioni della Camera, la cui convocazione è fissata per le 14.30 per votare il nuovo presidente, alla luce delle dimissioni di Enrico Costa (passato da Azione a Forza Italia).

