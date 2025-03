Camera: Conte, ‘voto democratico stravolto, ferita per democrazia’**

agenzia

Roma, 12 mar. “Il voto democratico è stravolto, viene ribaltato l’esito, un inganno vergognoso agli elettori, una ferita per la nostra democrazia”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera nell’esame della proposta della Giunta delle Elezioni per la proclamazione a deputato di Andrea Gentile di Forza Italia al posto di Elisa Scutellà del Movimento 5 stelle.

“Andrea Gentile -ha proseguito l’ex premier- ha un merito che tutti gli riconosciamo: è di nobile lignaggio politico e quindi pretende per naturale propensione ereditaria quel seggio ed è riuscito ad assoggettare tutta la Giunta delle Elezioni concentrata per questo risultato che oggi siamo qui a votare. Potrebbe capitare a tutte le forze politiche di ritrovarsi con il cambio di regole elettorali, i cittadini calabresi hanno seguito le regole di questa legge elettorale e le istruzioni aggiuntive del ministero dell’Interno”.