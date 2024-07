Camera: Della Vedova (+Eu), ‘società in house porterà contenziosi e maggiori spese’

agenzia

Roma, 25 lug “Più Europa voterà a favore del bilancio della Camera, e ringrazia il Collegio dei questori, il personale e tutta l’amministrazione. Abbiamo però una grossa obiezione: la scelta della costituzione della società in house. È stato un errore di metodo e di merito, che peserà su chi verrà dopo di noi”. Lo ha affermato il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, in Aula a Montecitorio, durante la discussione sul bilancio della Camera.

“Di metodo: una decisione così importante non andava presa contro il parere dei principali gruppi di opposizione. Avete fatto una scelta di parte come se la Camera fosse vostra. La Camera è di tutti e resterà di tutti -ha spiegato ancora-. Di merito: tutti condividiamo la volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito delle persone che lavorano alla Camera, purché si facciano sforzi per migliorare le condizioni anche a chi ad esempio fa le pulizie in scuole e ospedali. Perché la Camera sì e altre amministrazioni non possono? Perché la Camera non ha bilanci risicati come scuole e ospedali, e può permettersi di spendere di più”.