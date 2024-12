Camera: dimissioni Enrico Letta a Odg aula giovedì 19

agenzia

Roma, 13 dic Giovedì 19 dicembre “saranno iscritte all’ordine del giorno della relativa seduta le dimissioni del deputato Enrico Letta”. Lo si legge nel calendario dei lavori settimanali dell’aula della Camera. L’ex presidente del Consiglio, come aveva già annunciato via social, si dedicherà a tempo pieno all’incarico appena ricevuto di decano della School of politics, economics and global affairs all’Ie University di Madrid.