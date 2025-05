Camera: domani ‘La prodigiosa trasformazione classe operaia in stranieri’ con Schlein

agenzia

Roma, 12 mag. Domani 13 maggio, alle ore 10.30, presso l’Aula dei gruppi parlamentari (ingresso Via Campo Marzio 78) si terrà la proiezione del film “La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri” di Samir Riadh Jamal Aldin. Per più di cento anni il Partito socialdemocratico svizzero e i sindacati hanno plasmato la cultura operaia svizzera; negli anni settanta questa cultura crollò completamente. La classe operaia del passato si chiama straniera. Un saggio di un bambino immigrato da un’ex roccaforte della classe operaia. Discutono insieme al regista Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd della Camera dei Deputati

