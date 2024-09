Camera: esordio per Giuli, l’abbraccio con Antonella ‘c’è una sorella d’Italia da salutare’**

agenzia

Roma, 11 set. Primo giorno ‘di scuola’ per Alessandro Giuli, neo-ministro della Cultura, che oggi esordisce alla Camera per il question time. L’ex presidente del Maxxi nominato al vertice del Mic dopo il passo indietro di Gennaro Sangiuliano è l’uomo più atteso in Transatlantico. Completo blu scuro con pochette bianca, Giuli, al suo arrivo nel ‘corridoio dei passi’ perduti è stato subito circondato da parlamentari e cronisti. “Allarghiamo un po’ ai moderati…”, ha scherzato il leader di Nm Maurizio Lupi salutando Giuli.