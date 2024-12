Camera: firmata intesa con Accademia Lincei per valorizzare patrimonio culturale e ricerca

agenzia

Roma, 5 dic. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, hanno sottoscritto oggi in Sala del Cavaliere un Protocollo di intesa e collaborazione volto a promuovere sinergie per valorizzare il patrimonio storico-culturale della Camera e favorire la ricerca e la diffusione delle conoscenze. Tra le iniziative previste: l’organizzazione di ricerche tematiche curate da Accademici dei Lincei, cicli di lezioni su temi di rilevanza generale e l’istituzione di borse di studio e premi a sostegno della ricerca.

“Un’occasione importante per approfondire temi di particolare rilevanza sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo umanistico -ha sottolineato Fontana -. Fondamentali inoltre le iniziative a sostegno della ricerca e per valorizzare il merito. Questa collaborazione intende contribuire a promuovere la cultura italiana. Una forma di made in Italy molto importante”.