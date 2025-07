Camera: Fontana, ‘c’è eccessivo ricorso a decretazione d’urgenza’**

agenzia

Roma, 25 lug. “Continuerò la mia battaglia contro il ricorso alla decretazione d’urgenza che ritengo eccessiva”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio. “Questa è una battaglia che faccio fin dal’inizio, so che i risultati non sono eccezionali ma so che nel governo fanno il possibile” per ridurre il ricorso alla decretazione d’urgenza.

