Camera: Fontana, ‘confronto politico sia corretto e rispettoso per contrastare discredito politica’

Strasburgo, 21 mar. Le crisi globali del XXI secolo hanno contribuito a generare un senso di smarrimento, precarietà e insicurezza, erodendo sempre più la fiducia nella politica. Oggi la politica ha pertanto la responsabilità di rispondere in modo più efficace e concreto alle attese dei cittadini, ricostruendo quel rapporto di fiducia che è essenziale per la democrazia”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla sessione ‘La violenza contro i politici’ nell’ambito della Conferenza europea dei presidenti di Parlamento del Consiglio d’Europa in corso a Strasburgo.

“La nostra democrazia -ha ricordato Fontana- è per sua natura aperta e partecipata. E in essa convivono idee diverse tra loro, anche contrapposte. Questa caratteristica può farla apparire talvolta mutevole e fragile, ma è fondamentale credere nella politica e nella sua capacità di ricostruire, di volta in volta, modelli di convivenza democratica in grado di affrontare le sfide del momento. Per restituire fiducia e certezze, dobbiamo dunque riportare l’attenzione sulla qualità e sull’etica della nostra azione. È indispensabile avvicinare i cittadini alle Istituzioni, spesso percepite come punti di riferimento lontani dai bisogni reali delle persone. Dobbiamo rafforzare i canali di comunicazione e di ascolto e le forme di partecipazione al processo decisionale”.