Camera: Fontana, ‘in Parlamento non si urla soltanto, ci sono tantissimi bravissimi deputati’

agenzia

Roma, 25 mar. “Spesso e volentieri si parla del Parlamento solo quando si menano e quando urlano, in realtà ci sono tantissime brave persone, bravissimi deputati, tra cui assolutamente l’onorevole Fornaro, con il quale abbiamo stretto un rapporto veramente importante. Persona per bene, acculturata, che cerca di risolvere i problemi ed è persona che si impegna molto”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del libro del deputato del Pd Federico Fornaro, “Giacomo Matteotti – L’Italia migliore”.

