Camera: Fontana scrive a capigruppo, basta disturbare interventi in Aula**

agenzia

Roma, 8 apr. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha scritto oggi una lettera ai capigruppo, invitandoli “ad adoperarsi perchè i deputati non si intrattengano in conversazioni rumorose e tali da compromettere il corretto svolgimento del dibattito”. Lo ha sottolineato il vicepresidente e presidente di turno dell’Assemblea, Fabio Rampelli. “Vale la stessa cosa -ha aggiunto- per atteggiamenti irrispettosi, per chi dà le spalle, per i capannelli che si affastellano a destra e a sinistra, per le persone che salgono o scendono le scale andando a visitare altri colleghi, intrattenendosi fila per fila. È un comportamento oggettivamente impensabile da poter ancora tollerare”.