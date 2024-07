Camera: Fontana, ‘soddisfazione per consenso unanime su bilancio’

agenzia

Roma, 25 lug. “Esprimo soddisfazione per l’unanime consenso emerso oggi in Aula dal voto finale sui documenti del bilancio interno della Camera. Dai dati emerge una gestione rigorosa delle risorse pubbliche, testimoniata dai valori contabili contenuti nei documenti approvati e dalle relazioni di accompagnamento. Per questo risultato ringrazio tutte le forze politiche, per il contributo costruttivo apportato, l’Ufficio di Presidenza e, in particolar modo, il Collegio dei Questori. Ringrazio l’Amministrazione della Camera e tutto il personale addetto per il lavoro messo in campo”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA