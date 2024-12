Camera: Letta, ‘servire il Paese il più grande onore, non inseguiamo il peggio della politica’

agenzia

Roma, 20 dic “Aver servito in quest’aula questo straordinario e unico Paese è stato il più grande onore della mia vita”. Lo ha detto Enrico Letta, chiedendo all’aula della Camera di votare le sue dimissioni da parlamentare per “un ritorno alla vita professionale”.

L’ex premier ha ringraziato prima di tutto colleghi, tutto il personale di Montecitorio, gli elettori del suo collegio e mandato “un grande in bocca al lupo” a Elly Schlein che ha preso il suo posto alla guida del Pd. “Non inseguiamo il peggio che la politica sta da tempo sviluppando nelle nostre democrazie: polemiche e estremismo, disprezzo reciproco, disconoscimento del ruolo degli uni e degli altri, insulti e fake news. Un incubo”, ha detto Letta.