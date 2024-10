Camera: Marattin, ‘assurdo mantenere stop di 24 ore per fiducia’

agenzia

Roma, 16 ott. “Alla Camera abbiamo ancora una norma del regolamento che prevede che quando il Governo chiede la fiducia, per 24 ore tutte le attività si fermano. I deputati vanno in giro per Roma senza poter far nulla”. Lo afferma il deputato del gruppo Misto alla Camera ed esponente di Orizzonti Liberali, Luigi Marattin.

“Retaggio dei tempi in cui si veniva a Roma col calesse da ogni parte del Regno. Ci hanno sempre detto che era complicato cambiarlo perché bisognava rimettere mano all’intero Regolamento. Oggi la Camera approva il nuovo Regolamento, dopo un lavoro di mesi. Ma non c’è alcuna modifica a quell’assurdita’ delle 24 ore di pausa. Io ho votato contro perché il fatto di trovare “la forza” di cambiare le regole tutti insieme e non toccare la regola più assurda è precisamente una di quelle cose che fanno perdere fiducia nella politica”, conclude.

