Camera: Mattarella al convegno su presidenti Assemblee Regioni, lo accoglie Fontana

Roma, 3 dic Il presidente della Repubblica è arrivato da poco alla Camera dei deputati per presenziare al convegno ‘Trentennale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome’. Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, si è fermato per un breve incontro nella sala Aldo Moro e poi si è spostato nella sala della Regina per seguire i lavori.

