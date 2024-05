Camera: Mulé a Baku per Forum su dialogo interculturale

agenzia

Roma, 2 mag. “Siamo ciò che abbiamo saputo costruire, saremo ciò che sapremo salvaguardare e non distruggere”. Lo ha detto, in un passaggio del suo discorso, il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè, intervenuto al sesto Forum Mondiale sul dialogo interculturale di Baku, dedicato alla ricerca di un dialogo per la pace e la sicurezza globale. Al Forum partecipano Paesi di tutto il mondo e leader religiosi del pianeta. Durante i lavori, il vicepresidente Mulè ha avuto vari incontri bilaterali con esponenti del governo dell’Azerbaijan e con presidenti delle assemblee legislative, tra i quali Olena Kondratiuk, vicepresidente del parlamento ucraino.