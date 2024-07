Camera: Mulé, ‘presto Giornata internati in campi concentramento’

agenzia

Roma, 17 lug. “L’istituzione della giornata degli internati italiani nei campi dì concentramento durante seconda guerra mondiale approderà di qui a poco nell’aula della Camera dei deputati per l’approvazione definitiva. Con il mandato relatore votato all’unanimità oggi dalla Commissione difesa si è concluso un veloce iter che ha portato in brevissimo tempo alla conclusione dei lavori preparatori per l’Aula”. Lo afferma il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé (FI).