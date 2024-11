Camera: niente accordo, su giustizia e Dl flussi restano sedute notturne e nel week end**

agenzia

Roma, 12 nov Nessun accordo in commissione Affari costituzionali della Camera sul calendario della settimana, restano quindi convocate le sedute notturne e quelle in tutto il week end per l’esame dei provvedimenti all’Odg: separazione delle carriere e Dl flussi, quello in cui è confluita la norma sui Paesi sicuri. “Non è stata accettata la mia proposta che accoglieva gran parte delle richieste delle opposizioni. A questo punto deciderà la capigruppo della Camera, perchè c’è un intasamento di provvedimenti”, ha spiegato il presidente della prima commissione Nazario Pagano al termine dell’Ufficio di presidenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA