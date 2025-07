Camera: no fermo ai vitalizi e basta fake news sulla buvette, la carica degli Odg al Bilancio**

agenzia

Roma, 23 lug Raccolta differenziata, guerra alla plastica, riciclo del cibo avanzato. Ma anche una mensa più grande (e per tutti), ripristino delle fontanelle con ‘l’acqua del sindaco’, scontrino parlante anti ‘fake news’ sui prezzi alla buvette. Deputati all’assalto (simbolico) della Camera e del suo bilancio interno, con una pioggia di Ordini del giorno che fissano impegni che vanno a impattare sulla vita quotidiana del Palazzo più famoso della politica e dei suoi frequentatori.

Stefano Vaccari e Andrea De Maria, per esempio, si preoccupano dell’arrivo dell’Intelligenza artificiale e chiedono nel loro Odg “un contributo aggiuntivo finalizzato a supportare e migliorare l’esperienza formativa del personale nell’applicazione delle tecnologie di Ia”. I due deputati dem, però, si dimostrano anche attenti alle necessità quotidiane. Ed ecco un altro Odg in cui sollecitano “un adeguato servizio mensa anche attraverso l’individuazione di nuova spazi”.

Cibo, ma anche acqua alla Camera. Quindi, l’Odg di Ilaria Fontana (M5s) per “risolvere i problemi collegati alla sospensione dell’uso delle colonnine di acqua” pubblica, cioè l’acqua del sindaco. A proposito di mensa, da segnalare la battaglia di Laura Cavandoli (Lega). “Periodicamente -scrive la deputata-. l’ondata anti casta alimenta indignazione per i prezzi ridotti dei pasti consumati, seppure trattasi di fake news”. Allora, “sarebbe conveniente che il deputato potesse avere il dettaglio di spesa delle consumazioni con specifica delle voci dei piatti consumati, così da essere esente da qualunque attacco pretestuoso”. L’Odg della Cavandoli chiede, infatti, “un unico rendiconto mensile con dettaglio delle voci consumate” tra ristorante e buvette.

Occhio alla mensa e alla buvette ma per “combattere lo spreco alimentare”, scrive Alessandro Caramiello (M5s) nel suo Odg in cui chiede l'”utilizzo del cibo avanzato nelle mense e nel ristorante della Camera a fine giornata per scopi caritatevoli”. Idem Walter Rizzetto (FdI), che vuole destinare “le eccedenze alimentari fresche e non consumate” a “enti e associazioni caritatevoli”.

Come ogni anno, la 5 stelle Gilda Sportiello porta avanti la usa battaglia per le mamme di Montecitorio. Nel suo Odg chiede di “valutare soluzioni per garantire la possibilità di allattare in tutti gli spazi della Camera”. Tornando in casa Pd, Andrea Casu si preoccupa del problema del “decongestionamento del traffico” e così chiede misure finalizzate “all’acquisto o al rimborso degli abbonamenti annuali” Tpl “ai dipendenti” e a quelli che “a diverso titolo operano stabilmente presso le sedi della Camera”.

L’anima green accomuna molti deputati e in modo trasversale. Emma Pavanelli (M5s) chiede di “acquistare energia elettrica 100% certificata rinnovabile” e di “monitorare i rifiuti raccolti e rendere pubblica la percentuale di differenziata”. Alessandro Urzì (FdI) tuona contro la plastica: “Bottiglie, contenitori, imballaggi” e poi “posate, piatti, bicchieri”. Il suo Odg vuole indicare “obblighi chiari e vincolanti in materia di riduzione e sostituzione della plastica”.

Ambientalisti, ma anche pacifisti i deputati della XIX legislatura. Francesco Silvestri (M5s) ha presentato un Odg per “illuminare la facciata con i colori della bandiera della pace il 21 settembre di ogni anno in occasione della Giornata internazionale della pace”. Leonardo Donno (M5s), però, va oltre i simboli. E ci mette anche la sua esperienza personale. Nel suo Odg chiede una “sanzione massima per i deputati che fanno appello alla violenza”, ricordando che “nel corso di questa legislatura, come noto, si sono verificati diversi episodi rilevanti”. Donno è diventato celebre per l’aggressione subita in aula mentre si avvicinava al banco del governo con un Tricolore.

C’è spazio anche per il ricordo e l’omaggio a Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. L’Odg del Gruppo di Avs a prima firma Devis Dori chiede di “collocare una targa che ricordi la figura di Giacomo Matteotti” sul suo scranno, il numero 14, quello da cui pronunciò il suo celebre, ultimo, discorso il 30 maggio 1924.