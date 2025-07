Camera: ‘porcata’ vs ‘demagogia’, scontro in aula maggioranza-opposizione su vitalizi**

agenzia

Roma, 23 lug Scontro alla Camera sui vitalizi tra maggioranza e opposizione. E’ stato il M5s a far salire l’atmosfera dell’aula con Riccardo Ricciardi. Intervenendo su un suo Odg al Bilancio della Camera che chiedeva una “posizione ferma rispetto al mantenimento” della delibera Fico del 2018 sullo stop ai vitalizi, il capogruppo 5 stelle si è scagliato contro un altro Odg del vice presidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), poi ritirato, accusandolo di voler aumentare le retribuzioni dei parlamentari.

“Quando interviene un presidente della Camera vuol dire che c’è una linea di partito ed è direttamente coinvolta anche Meloni. È direttamente coinvolta Meloni in questo tentativo di porcata fermato solo grazie a M5s”, ha detto Ricciardi. Immediata la repliche da Forza Italia. “A titolo personale, sono contrarissimo a questa forma di svilimento della dignità dei parlamentari nata da una pessima delibera come quella di Fico -ha detto Andrea Ordini-, la peggiore demagogia parlamentare”.

Ancora più deciso Giorgio Mulè (FI): “A titolo personale, non partecipo al voto. Le premesse di questo Odg sono di una bassezza assoluta, tirate in ballo l’Ucraina, vi dovreste vergognare. Caliamo la testa di fronte a una parte politica per paura che si vendano fuori di qui il fatto che noi diamo adito a spendere soldi. Anche no”.

Tra i brusii della maggioranza, agli esponenti di FI ha replicato Leonardo Donno (M5s): “La porcata Rampelli voleva aumentare gli stipendi di mille euro al mese, se non ci fossimo stati noi! E’ una proposta ignobile. E’ la casta che vuole ripristinare i privilegi”. Per la Lega, è intervenuto Rossano Sasso: “E’ ora di finirla di fare arrivare il dibattito parlamentare in modalità così degradante”.