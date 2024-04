Camera: question time alle 15 con Ciriani, Piantedosi e Tajani

agenzia

Roma, 24 apr. Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. A rispondere alle interrogazioni parlamentari saranno il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il responsabile dell’Interno, Matteo Piantedosi, il titolare degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Nello specifico, Ciriani risponde a una interrogazione – rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – sulla direttiva della Guardia costiera relativa a condizioni di intervento per il soccorso delle imbarcazioni di migranti, ai fini della piena salvaguardia della vita umana in mare (Orfini – PD-IDP); a una interrogazione – rivolta al ministro dell’Ambiente – sulla compatibilità ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Morfino – M5S); a una interrogazione – rivolta al ministro dell’Agricoltura – sulle misure a salvaguardia della filiera suinicola e delle connesse esportazioni, in relazione al contrasto della peste suina africana, con particolare riferimento al contenimento della diffusione dei cinghiali (Gadda – IV-C-RE).