Camera: question time con Ciriani, Lollobrigida, Zangrillo e Calderoli

Roma, 10 lug Si svolge oggi, mercoledì 10 luglio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Economia e delle finanze – sull’innalzamento del tetto previsto per le risorse del 5 per mille da destinare agli enti del Terzo settore, nonché in ordine all’integrale erogazione delle somme relative al 2023 (Gadda – IV-C-RE).

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a prevedere forme di sostegno per l’acquisto del carburante per le imprese del settore della pesca (Gatta – FI-PPE); sulle iniziative urgenti volte al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (Vaccari – PD-IDP); sulle iniziative volte al contrasto del caporalato in agricoltura (Caramiello – M5S); sugli esiti dell’incontro con le parti interessate relativo all’applicazione del decreto ministeriale sulla pesca sportiva e ricreativa con il palangaro (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative volte al sostegno delle imprese agricole del Piemonte in relazione ai recenti eventi calamitosi (Molinari – Lega); sulle iniziative volte a favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sullo sviluppo di una filiera integrata in ambito cerealicolo tra Italia e Algeria, alla luce dell’accordo sottoscritto fra Bonifiche Ferraresi S.p.a. e il Fondo nazionale di investimento algerino (Foti – FDI).

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte all’individuazione di risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’incremento del potere d’acquisto degli stipendi e all’eliminazione dei tetti alla spesa per il personale (Zaratti – AVS).