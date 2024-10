Camera: Rampelli (Fdi), ‘dopo decenni proclami, finalmente riforma a passo con tempi’

agenzia

Roma, 16 ott. “Era dai tempi del presidente Violante che la Camera dei deputati non interveniva con una riforma del regolamento. L’assetto, pur subendo qualche modifica, era sostanzialmente lo stesso. Con il passare degli anni però, la profonda trasformazione della politica, i cambiamenti dei sistemi elettorali e la polarizzazione del confronto, hanno dimostrato tutti i limiti di un parlamentarismo di maniera inadeguato a rispondere alla velocità dei tempi e all’esigenza di conciliare rappresentatività e governabilità. Il bisogno di tagliare alcuni tempi tipici di Palazzo Montecitorio, di modernizzare i processi dando gradualmente più potere decisionale alla Camera era sentita da tutti”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.