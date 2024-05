agenzia

Roma, 28 mag E’ prevista dal 3 al 7 giugno la sospensione dei lavori della Camera per le elezioni europee e il primo turno delle amministrative. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La ripresa è stata programmata per il 10 giugno. Un altro stop è previsto per i ballottaggi delle amministrative il 23 e 24 giugno.

