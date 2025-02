Camera: ‘vai a cag….’, scintille in aula Candiani-Amato

agenzia

Roma, 27 feb Nonostante l’intesa bipartisan, con l’approvazione all’unanimità della legge per incentivare i ‘viaggi nella memoria’ nelle scuole, l’atmosfera alla Camera dei deputati è accesa per uno scambio senza metafore tra i deputati Gaetano Amato (M5s) e Stefano Candiani (Lega).

Tutto è iniziato quando nel suo intervento per annunciare il sì al provvedimento, Amato ha chiosato (tra gli applausi del gruppo M5s): “Il vicepremier Salvini, qualche giorno fa, si disse contento di avere abbracciato Netanyahu e di essersi fatto una foto con lui. Questo, fatto da Salvini, non ci meraviglia, si è fatto la foto anche con Lucci, capo della tifoseria milanese, indagato…”.