Camera: visite fino a tarda notte per ‘Musei in Musica’, in Aula orchestra Blind

Roma, 8 dic. Ha spaziato da Mozart a Bach, e poi Vivaldi, Morricone, Piovani, Gershwin, il repertorio della Blind inclusive orchestra, realtà sinfonica con musicisti ciechi e ipovedenti, diretta dal Maestro Alfredo Santoloci, che ieri sera si è esibita nell’ Aula della Camera per l’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, in occasione di Musei in Musica. Il Palazzo è rimasto aperto dalle 20 fino alle 2, con ultima visita all’1.