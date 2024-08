Camilla e Carlo come Sandra e Raimondo, bisticciano su temperatura in casa

agenzia

Londra, 7 ago. La vita è una lotta. Il detto popolare non risparmia nessuno, nemmeno chi ha il sangue blu. E così si scopre che Carlo e Camilla bisticciano spesso su tante questioni, perché – a detta della sorella della regina – i sovrani hanno due caratteri diametralmente opposti. Annabel Elliot, infatti, descrive gli inquilini di Buckingham Palace come “poli opposti”, cosa che darebbe origine a molte “discussioni” in famiglia, ad esempio sulla temperatura che dovrebbe esserci in casa.

Si sa che re Carlo ami il fresco e desideri che una leggera brezzolina attraversi costantemente i suoi appartamenti, mentre Camilla preferisca un caldo e accogliente tepore. Ma, secondo la sorella della regina – citata nella biografia di Robert Hardman, ‘King Charles: New King. New Court. The Inside Story’ – proprio come i nostrani Sandra e Raimondo, non sarebbe improbabile vedere le loro maestà, il primo aprire le finestre e la seconda richiuderle di soppiatto, alla prima distrazione del sovrano.

Fortuna vuole che, se è vero che i monarchi risiedano principalmente a Clarence House, a Londra, possono in ogni caso dividersi tra altre residenze reali, tra cui Highgrove House nel Gloucestershire e Birkhall in Scozia. Non dovrebbe essere perciò troppo complicato esaudire eventuali e divergenti desideri climatici. Fatto sta, che nella sua intervista, Elliot parli scherzosamente di “battaglia continua” fra i due, quando “lui apre la finestra e lei si intrufola per chiuderla”.