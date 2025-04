Camilla in visita in una scuola romana, in regalo una pizza

agenzia

Fuori programma per la regina: 'Che bella, la mangerei!'

ROMA, 09 APR – Strade blindate e cordone di sicurezza attorno all’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni a Roma dove Sua Maestà la Regina Camilla ha visitato una scuola, incontrando studenti e maestre oltre ai dirigenti scolastici e al Direttore del British Council Brian Young. Era accompagnata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dalla preside dell’istituto Simona Sinola. Al termine della visita, un inedito fuori programma Alla moglie di re Carlo III, all’uscita dall’istituto Alessandro Manzoni è stata offerta una pizza al taglio rotonda, simbolo della gastronomia romana. “Che bella, me la mangerei”, ha detto Camilla, ringraziando per la sorpresa e facendosi fotografare. Poi ha salutato genitori, bambini e giornalisti presenti all’uscita della scuola ed è salita in macchina.

