Camion si incendia in galleria nel frusinate, tre feriti

La SS 749 Sora - Cassino chiusa fino a data da destinarsi

FROSINONE, 03 MAG – Sono tre le persone coinvolte nell’incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata all’interno della galleria di Belmonte Castello lungo la superstrada Sora – Cassino dove hanno preso fuoco la motrice ed il rimorchio di un autoarticolato. Si tratta del camionista di 48 anni di Agrigento che era alla guida del mezzo e di due automobilisti ciociari che sono rimasti bloccati nella galleria completamente avvolta dal fumo e sono scappati a piedi abbandonando l’auto su cui viaggiavano; affidati al 118, i feriti sono stati portati al Pronto Soccorso di Cassino con lievi segni di intossicazione. Sul posto stanno ancora operando i Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone e dei distaccamenti di Sora e Cassino. L’intervento è stato reso particolarmente difficile dalla lunghezza della galleria che si snoda per seicento metri e per la quasi totale assenza di visibilità a causa del fumo nero e denso. Il transito lungo la Strada Statale 749 “Sora – Cassino” è interdetto in entrambe le direzioni: il traffico è stato deviato su Atina Inferiore (per i mezzi diretti a Cassino) e su Sora (per chi deve raggiungere Belmonte Castello). Al momento non si sa fino a quando resterà bloccata l’importante arteria che collega in maniera rapida i quadranti Sud ed Est della provincia di Frosinone. Sul posto, con i Vigili del Fuoco stanno operando i carabinieri ed il personale tecnico di Anas.

