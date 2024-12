Camorra: FI rende omaggio a don Peppe Diana, ‘grazie per tuo esempio’

agenzia

Roma, 8 dic. Una delegazione di Forza Italia, guidata dal coordinatore regionale in Campania Fulvio Martusciello, si è recata oggi a Casal di Principe per rendere omaggio a don Peppe Diana, il parroco assassinato dalla camorra nel 1994. Ad accompagnare la delegazione nella cappella dedicata al sacerdote, Marisa Diana, sorella di don Peppe. Sul registro della cappella, Martusciello ha lasciato un messaggio: “Grazie. Grazie per quello che sei stato e che consenti che altri siano grazie al tuo esempio”.

