Camorra: Gasparri, ‘De Luca incapace e prepotente, don Patriciello impegnato per legalità’

agenzia

Roma, 11 mag. “É vergognoso l’atteggiamento del presidente della Regione Campania, De Luca, che offende don Patriciello con toni spregevoli. De Luca dovrebbe chiedere scusa ai campani e agli italiani per la sua omessa tutela della tanta gente onesta di Caivano e di altri luoghi della Campania. De Luca non ha fatto nulla. Ha consentito che le case popolari fossero occupate e non si avesse nemmeno un elenco dei loro abitanti. De Luca è un incapace e un prepotente. De Luca ha fruito di un clima di impunità di cui conosciamo le origini ed i protagonisti. De Luca chieda scusa a don Patriciello, protagonista di un impegno per la legalità”. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.