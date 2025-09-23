Camorra: La Russa, ‘sacrificio Siani testimonianza libertà, verità e impegno civile’

agenzia

Roma, 23 set “La sera del 23 settembre di 40 anni fa la camorra uccise a Napoli Giancarlo Siani, primo cronista ad essere assassinato per mano della criminalità organizzata. Venne ucciso nei pressi della sua abitazione, per il suo impegno e il suo coraggio di raccontare e denunciare le attività della criminalità organizzata. Il suo sacrificio, che resta testimonianza di libertà, verità e impegno civile, continua a parlare e a indicare la retta via alle nuove generazioni”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

