Camorra: Pittalis (Fi), ‘da De Luca show vergognoso e inaccettabile’

Roma, 11 mag. “Vincenzo De Luca come al solito non si controlla. Le offese nei confronti di don Patriciello, prete simbolo della lotta alla camorra, sono vergognose e inaccettabili. Il suo show non solo non è divertente, ma lancia un messaggio pericoloso delegittimando l’azione del parroco di Caivano, che ogni giorno, mettendo a rischio la vita, lotta per difendere la sua comunità dalla camorra”. Lo afferma Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia.